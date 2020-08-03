"Серебряной пули" против COVID-19 не будет: в ВОЗ объяснили, как защититься от болезни

В организации предупредили о возможности сценария, по которому ни одна из вакцин не будет максимально эффективной в борьбе с пандемией.

Идеальная вакцина, которая бы стала "серебряной пулей" против коронавируса, может никогда не появиться. И путь к нормальности может оказаться очень долгим. Об этом предупредили в ВОЗ.

Как пишет The Guardian, генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус и начальник по чрезвычайным ситуациям Майк Райан призвали страны строго выполнять меры безопасности. В частности, они советуют не уклоняться от одевания масок, соблюдать социальное дистанцирование, регулярно мыть руки и проводить тесты.

"Сигнал людям и правительствам четкий: делайте все это", - сказал Тедрос во время брифинга в штаб-квартире своей организации в Женеве.

Он отметил, что маска должна стать символом солидарности по всему миру.

"Ряд вакцин перешли к третьей фазе клинических испытаний. И мы все надеемся получить несколько эффективных вакцин, которые могут помочь людям уберечься от заражения. Однако, пока серебряной пули нет. И ее может и не быть никогда", - пояснил глава ВОЗ.

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Он напомнил, что сейчас тушения вспышек сводится к основополагающим правилам охраны здоровья и профилактики заболеваний. Тестирование, изоляция, лечение пациентов, а также отслеживание и отправка в карантин всех, с кем больные контактировали.

"Информируйте, расширяйте и прислушивайтесь к общественности. Делайте все это. Для отдельных людей речь идет о соблюдении физической дистанции, ношении маски, регулярном мытье рук, а также кашле подальше от других. Делайте все это", - сказал Тедрос.

Он также призвал укреплять системы здравоохранения, улучшать надзор и отслеживание контактов, а также заботиться о том, чтобы подорваны медицинские службы восстанавливали свою работу как можно быстрее.

Райан в свою очередь сказал, что страны с высоким уровнем распространения включая Бразилию и Индию должны готовиться к "большой битве".

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"Путь к выходу длинный и требует сохранения решимости", - сказал он, призвав "перезагрузить" подходы в некоторых местах.

"Некоторым странам действительно нужно сейчас сделать шаг назад и посмотреть, как они разбираются с пандемией в рамках их национальных границ", - подчеркнул Райан.

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