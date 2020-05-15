Коронавирус в России: количество жертв COVID-19 приблизилось к 2,5 тысячам

За сутки в России выявили 10 598 новых случаев COVID-19.

По данным на утро 15 мая в России зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки — 10 598 новых случаев. Днем ранее было 9974 новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Больше всего заразившихся COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 4748 человек, Подмосковье — 945 человек, и Санкт-Петербурге — 541 человек.

За прошедшие сутки умерли — 113 человек (днем ранее умерли 93 человека). Всего с момента начала эпидемии в России умерли 2418 человек, у которых был обнаружен коронавирус.

Выздоровели по состоянию на 15 мая 58 226 человек (+4696 человек за сутки).