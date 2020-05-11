В Польше число зараженных коронавирусом превысило 16 тысяч человек
Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Польше превысило 16 тысяч человек.
Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
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Так, по состоянию на 11 мая в Польше зафиксировано 16 206 инфицированных коронавирусом. За сутки выявили 210 новых больных COVID-19.
Также за прошедшие сутки зафиксированы еще 3 летальных случая. Все умершие были преклонного возраста и большинство из них имели сопутствующие заболевания.
Всего в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии в Польше скончались 803 человека.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 мая в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Количество умерших от болезни составляет 282 727 человек, выздоровели - более1,4 миллиона человек.
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