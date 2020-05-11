В Польше число зараженных коронавирусом превысило 16 тысяч человек

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли более 800 человек.

Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Польше превысило 16 тысяч человек.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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Так, по состоянию на 11 мая в Польше зафиксировано 16 206 инфицированных коронавирусом. За сутки выявили 210 новых больных COVID-19.

Также за прошедшие сутки зафиксированы еще 3 летальных случая. Все умершие были преклонного возраста и большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Всего в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии в Польше скончались 803 человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 мая в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Количество умерших от болезни составляет 282 727 человек, выздоровели - более1,4 миллиона человек.