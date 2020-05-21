Во Франции за сутки от COVID-19 умерли 83 человека
Во Франции за сутки вот коронавирусной болезни COVID-19 умерли 83 человека.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции о ситуации с коронавирусом по состоянию на 21 мая.
Отмечается, что за последние сутки зафиксировано 83 летальных случая, из них 58 в больницах и 25 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).
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По последним данным, всего во Франции с начала пандемии зарегистрировано 28 тыс. 215 летальных случаев.
Инфицирование коронавирусом сегодня подтверждено у 144 тыс. 163 человек, что на 318 больше, чем за сутки раньше.
В настоящее время госпитализированы 17 тыс. 583 человека, что на 358 меньше, чем за минувшие сутки. В отделениях интенсивной терапии сейчас находится 1 тыс. 745 человек, за последние сутки количество таких пациентов уменьшилось на 49.
Выписаны из больниц 63 тыс. 858 человек, в том числе за сутки - 504.
Как сообщал ранее УНИАН, Министерство здравоохранения вводит в Украине лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа (ИФА).
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