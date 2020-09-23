Каждый пятый умерший от коронавируса в мире является жителем США.

По состоянию на утро 23 сентября в США от коронавируса умерли 200 тысяч 814 человек. Таким образом, каждый пятый умерший от инфекции в мире является жителем США.

Об этом свидетельствуют данные карты распространение вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Только в штате Нью-Йорк умерли более 33 тысяч человек.

США остаются на первом месте по количеству заболевших в мире. Так, общее количество выявленных случаев приближается к 7 миллионам. Излечиться от инфекции удалось 2 миллионам 646 тысячам 959 людям.

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Автор: Денис Прядко