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В Польше отменили обязательное ношение масок на улице

17:42, 31 мая 2020
Зарубежные новости
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В магазинах, транспорте и церквях маски и в дальнейшем будут обязательными / фото УНИАН

Об этом сообщает Польское радио.

По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, после отмены обязательного ношения масок людей просят сохранять двухметровую дистанцию в общественных местах.

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"Это правило распространяется на пространство под открытым небом, но и на закрытые помещения, где можно будет безопасно сохранять дистанцию, если для этого будут соответствующие условия".

Моравецкий добавил, что когда два человека будут идти близко друг к другу, то для таких случаев ношение масок рекомендуется и в дальнейшем.

В то же время маски не нужно будет одевать в ресторанах, когда клиенты уже займут места за своими столиками. В магазинах, общественном транспорте и религиозных сооружениях маски и в дальнейшем будут обязательными.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 мая, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду объявил о переходе к четвертой стадии снятия коронавирусных ограничений.

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