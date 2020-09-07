В итальянских школах запретят петь на уроках музыки из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщает il Giornale.
Учебный год на Апеннинском полуострове начинается 14 сентября. Ученики в школах будут обязаны носить маски. Снимать же их разрешено будет только в статическом состоянии, соблюдая дистанцию не менее одного метра.
"Исследования показали, что один инфицированный человек, например, в церкви может заразить до 50 человек. Инфекция передается через капли в пределах двух метров, и опасность возрастает при пении", - пояснил вирусолог Андреа Крисканти.
Однако запрет на пение вызвал критическую реакцию.
"Пение имеет терапевтическое значение для детей. Оно учит их лучше ладить и конструктивно работать с коллективом", - заявила итальянская оперная певица Катя Риккарелли.
По словам музыкального эксперта Паоло Изотта, пение - важная часть общественной жизни.
"Поэтому мы должны поддерживать это, а не запрещать", - подчеркнул он.
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