Business Insider: Вакцина против COVID-19 показала эффективность во время тестов на людях

Первые результаты испытаний дают надежду в борьбе с пандемией, однако, ученые предостерегают, что нужно завершить все тесты.

В переломный момент гонки в разработке вакцины от коронавируса первые результаты испытания препарата от компании Moderna на людях показали, что он вызывает появление антител.

Как пишет Business Insider, биотехнологическая компания из Массачусетса опубликовала сегодня результаты реакции иммунной системы людей на вакцину. Первые тесты были сосредоточены на проверке безопасности. Издание отмечает, что хоть у добровольцев после приема вакцины и находили антитела против коронавируса, это не означает, что они не могут заразиться им.

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Изобретение эффективного профилактического препарата против COVID-19 стало глобальным приоритетом в борьбе с пандемией. Правительство США поставило амбициозную цель закончить эту работу еще в 2020 году. Хотя обычно разработка вакцин продолжается несколько лет. Испытания препарата от Moderna были проведены Национальным институтом здоровья США. Сама биотехнологическая компания планирует скоро начать исследование среднего уровня, а затем в июле перейти к завершающему этапу проверки своей разработки. В Moderna надеются, что вакцина будет готова для чрезвычайного использования уже осенью. Если выполнить такие планы удастся, это будет беспрецедентная скорость разработки вакцины в истории.

Вакцина-кандидат называется mRNA-1273. В ее основе лежит технология, которая использует только генетический код вируса. Традиционные вацини обычно содержат его части. В первых испытаниях mRNA-1273 на людях принимали участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

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Им делали инъекции различной концентрации: 25 микрограмм, 100 микрограмм и 250 микрограмм. При этом, разные добровольцы получали две инъекции конкретной концентрации. У всех участников появились антитела, которые можно было легко обнаружить. В Moderna отмечают, что количество антител зависело от концентрации инъекции.

Впрочем, ученые не могут сказать точно, что добровольцы теперь имеют иммунитет к коронавирусу. Ведь пока никто не знает, как много антител должно быть в организме, чтобы исключить возможность заражения. Впрочем, в Moderna считают, что ранние результаты подтверждают правильность направления работы.