Bloomberg: Коронавирус может подрывать здоровье еще много лет после выздоровления

Ученые пытаются выяснить, какие хронические осложнения может вызвать COVID-19 у пациентов.

Более миллиона людей во всем мире выздоровели от коронавируса. Но сама болезнь в острой форме - это лишь первая из многих битв, которые придется пройти тем, кто пережил COVID-19.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что некоторые пациенты жалуются на удушье, сонливость и боль в теле спустя месяцы после заражения. Небольшие исследования, проведенные в городах Гонконг и Ухань, показали, что люди, которые выздоровели, могут столкнуться с ухудшением функционирования легких, сердца и печени. Не исключено, что это лишь верхушка айсберга.

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Bloomberg отмечает, что уже известно о способности коронавируса атаковать другие части тела кроме системы дыхания, вызывая повреждение всего: от глаз до пальцев на ногах, от кишечника до почек. Иммунная система пациентов может также чрезмерно отреагировать на инфекцию, усиливая тем самым вред. Исследователи только начали отслеживать долгосрочные последствия для здоровья людей, которые выздоровели от COVID-19. Но опыт эпидемий других подобных вирусов свидетельствует, что последствия могут остаться на более чем 10 лет.

Согласно одному из исследований, люди, которые выздоровели от SARS, страдали от проблем с легкими, повышенного уровня холестерола и вообще чаще болели в течение 12 лет после того, как эпидемия в Азии убила почти 800 человек. SARS заразил 8 тысяч пациентов. В свою очередь, количество зараженных коронавирусом перевалило за 4 миллиона во всем мире и увеличивается ежедневно. Поэтому распространение болезни и долгосрочные последствия от нее для здоровья могут создать проблемы для медицинской инфраструктуры, а также для экономики и бизнеса на много лет.

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Британский врач Николас Харт, который лечил премьер-министра Бориса Джонсона, назвал коронавирус "полиомиелитом нынешнего поколения", который оставит "шрамы" на многих людях и изменит глобальную систему здравоохранения.

"То, какими будут эти хронические проблемы и как много пациентов будет страдать от них, будет иметь последствия как для самих больных, так и для врачей, и для всей системы здравоохранения", - сказала эпидемиолог из Университета Северной Каролины Кимберли Пауэрс.

Медики в Гонконге следили за группой пациентов с COVID-19 в течение двух месяцев после того, как их выписали из больницы. Они обнаружили, что у половины из 20 выздоровевших легкие функционировали хуже нормы. Об этом рассказал директор центра инфекционных заболеваний в клинике принцессы Маргарет Овен Цанг. Диффузионная способность легких была ниже нормы. По словам Цанга, это означает, что обмен кислорода и углекислого газа в органах пациентов был нездоровым.

Анализ образцов крови 25 человек из города Ухань, которые выздоровели от COVID-19, показали, что они так и не выздоравливали полностью не в зависимости от тяжести их симптомов. В другом исследовании 90 пациентам из Уханя через месяц после выписки из больницы провели компьютерную томографию. В 66 из них были существенные остаточные нарушения в легких, в частности так называемый синдром "матового стекла".

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Врачи медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе отметили, что хронические осложнения сердца могут развиться даже после выздоровления в результате постоянного воспалительного процесса. Свой анализ они основали на данных пациентов из Италии и Китая.

Bloomberg пишет, что выяснение, какие последствия от COVID-19 могут оставаться у людей даже после выздоровления, очень важно. Ведь так правительства могут правильно рассчитать бюджеты для социальных служб. А врачи смогут лучше понять, чего ожидать в долгосрочной перспективе, наблюдая за своими пациентами.