В Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса: подозревают, что завезли из России (видео)

Более 100 миллионов людей в провинции Цзилинь закрыли на карантин.

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса. В провинции Цзилинь, в частности, обнаружили 37 новых случаев заражения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В связи с новыми заболевшими COVID-19 на карантин в провинции Цзилинь закрыли 108 миллионов человек. С регионом остановили транспортное сообщение и ограничили людям выход из дома.

Местные власти убеждены – новые случаи в Китай завезли из России.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 мая всего в мире зафиксировано свыше 4,8 миллиона случаев инфицирования коронавирусом.

Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, составляет 318 481 человек. В то же время, выздоровели от болезни 1 786 875 пациентов.