В Италии за сутки от коронавируса вылечились почти три тысячи человек
В Италии за сутки от коронавируса умерли 420 человек.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.
Всего в Италии смертность от коронавирусной инфекции возросла до 25 тыс. 969 человек, в том числе на 420 летальных случаев за последние сутки.
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В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 106 тыс. 527 человек, что на 321 человека меньше, чем вчера.
Госпитализированы 22 тыс. 68 человек. За последние сутки число пациентов в больницах уменьшилось на 803 человека.
В отделениях интенсивной терапии находятся 2 тыс. 173 пациента, на 94 человека меньше, чем в предыдущей сутки.
При этом, число людей, которые вылечились и были выписаны из больницы, возросло до 60 тыс. 498. За последние сутки были выписаны 2 тыс. 922 человека.
Еще 82 тыс. 286 человек с положительным результатом на коронавирус находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.
Всего число инфицированных, умерших и выздоровевших, составляет 192 тыс. 994 человека. За последние сутки это число выросло на 3 тыс. 21 случай.
В Италии больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировано в провинции Ломбардия - 34 тыс. 368 человек, в Пьемонте - 15 тыс. 391, в Эмилии-Романье - 12 тыс. 509, в Венето - 9 тыс. 679, в Тоскане - 6 тыс. 133 и в Лацио - 4 тыс. 492.
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