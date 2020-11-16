Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что после введения второго общенационального карантина в стране, правительство восстановило контроль над эпидемией COVID-19. Он утверждает, что Франция преодолела пик второй волны пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local France.
Читайте такжеПрогулки по времени в день и с разрешения властей: как французы выживают при жестком локдауне (фоторепортаж)
По словам Верана, ситуация улучшилась благодаря восстановлению 30 октября карантинных ограничений. Он считает, что это позволило замедлить распространение вируса: за предыдущие десять дней уменьшилось количество регистрации новых случаев заражений, а также положительных результатов тестов на коронавирус.
"Все позволяет нам считать, что пик эпидемии пройден", - сказал Оливье Веран.
В то же время министр подчеркнул, что коронавирус еще не побежден.
Во Франции за сутки зарегистрировали 27 228 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших приближается к 2 млн. Более 44,5 тысячи инфицированных умерли.
Напомним, правительство Франции работает над стратегией, которая определит действия в условиях эпидемии COVID-19. Она будет действовать в стране до применения эффективной вакцины.
Также во Франции 6 ноября сообщили о более чем 60 тысячах новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель за период пандемии.
Коронавирус в Италии
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что следующие 7−10 дней будут иметь решающее значение для борьбы с COVID-19.
"Кривая распространения инфекции стабилизируется. Пока рано говорить, но есть основания полагать, что карантинные меры дают определенные результаты", - говорится в его заявлении, пишу НВ со ссылкой на ANSA.
Читайте такжеКоронавирус распространялся в Италии раньше, чем считалось до этого - ученые
Директор департамента профилактики болезней Минздрава Италии Джанни Рецца сообщил, что репродуктивное число R, показывающее количество лиц, которых может заразить один носитель коронавируса, за последнюю неделю снизилось с 1,7 до 1,4.
По его словам, это «первый хороший сигнал».
«К сожалению, вирус все еще циркулирует по стране», — добавил Рецца.
В Италии за сутки выявили 37 255 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели более 1,1 млн человек, почти 45 тысяч умерли.
Коронавирус в мире: что известно
- Суд в Праге отменил масочный режим
- В Европе врачи выразили сомнение относительно эффективности препарата, которым в Украине уже лечат больных на коронавирус
- Евросоюз создаст ведомство для борьбы с коронавирусом
- Спасти Рождество: Австрия по примеру Словакии планирует провести массовое тестирование на COVID-19
- Число случаев коронавируса в мире превысило 54 миллиона
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram