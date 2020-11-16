Во Франции пик второй волны пандемии коронавируса преодолен, тогда как Италия приблизилась к критически важной неделе.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что после введения второго общенационального карантина в стране, правительство восстановило контроль над эпидемией COVID-19. Он утверждает, что Франция преодолела пик второй волны пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local France.

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По словам Верана, ситуация улучшилась благодаря восстановлению 30 октября карантинных ограничений. Он считает, что это позволило замедлить распространение вируса: за предыдущие десять дней уменьшилось количество регистрации новых случаев заражений, а также положительных результатов тестов на коронавирус.

"Все позволяет нам считать, что пик эпидемии пройден", - сказал Оливье Веран.

В то же время министр подчеркнул, что коронавирус еще не побежден.

Во Франции за сутки зарегистрировали 27 228 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших приближается к 2 млн. Более 44,5 тысячи инфицированных умерли.

Напомним, правительство Франции работает над стратегией, которая определит действия в условиях эпидемии COVID-19. Она будет действовать в стране до применения эффективной вакцины.

Также во Франции 6 ноября сообщили о более чем 60 тысячах новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель за период пандемии.

Коронавирус в Италии

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что следующие 7−10 дней будут иметь решающее значение для борьбы с COVID-19.

"Кривая распространения инфекции стабилизируется. Пока рано говорить, но есть основания полагать, что карантинные меры дают определенные результаты", - говорится в его заявлении, пишу НВ со ссылкой на ANSA.

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Директор департамента профилактики болезней Минздрава Италии Джанни Рецца сообщил, что репродуктивное число R, показывающее количество лиц, которых может заразить один носитель коронавируса, за последнюю неделю снизилось с 1,7 до 1,4.

По его словам, это «первый хороший сигнал».

«К сожалению, вирус все еще циркулирует по стране», — добавил Рецца.

В Италии за сутки выявили 37 255 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели более 1,1 млн человек, почти 45 тысяч умерли.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: УНИАН