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В ВОЗ заявили о новой фазе пандемии COVID-19

15:03, 18 августа 2020
Зарубежные новости
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COVID-19 болеет все больше молодых людей / фото REUTERS

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об увеличении доли молодых людей среди инфицированных во всем мире, что вызывает беспокойство.

Читайте такжеКоличество случаев COVID-19 в мире приблизилось к отметке в 22 миллиона Об этом на брифинге 18 августа заявил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи, передает Reuters.

«Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск перетекания вируса на наиболее незащищенных людей», - сказал он.

По его мнению, это сигнал о том, что мир вступил в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Автор: Катерина Шварц

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