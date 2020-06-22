В ВОЗ уверены, что последствия коронавируса будут ощущаться еще десятилетия

Пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении.

Пандемия COVID-19 в мире продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус, передает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

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Он заявил, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении.

"Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис", - добавил Гебрейсус.

Напомним, в мире заразились коронавирусом 9 071 982 человек, из них 4 854 700 человек выздоровели и 471 167 человек умерли.

Отметим, на прошлой неделе в Украине был ряд антирекордов по COVID-19, самый большой прирост пришелся на пятницу - был 921 новый случай.

Однако, в Украине третий день подряд сокращается число новых случаев коронавируса.

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