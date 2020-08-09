Почти 12 миллионов людей в мире выздоровели от коронавируса

В то же время скончался от болезни 726 781 человек.

По состоянию на утро 9 августа, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 19 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Так, в настоящее время зафиксировано 19 637 506 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Вылечились от недуга 11 939 423 пациента. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии умер 726 781 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (4 998 017 случаев), Бразилия (3 012 412) и Индия (2 153 010).

Возглавляют печальную статистику смертности США - там зарегистрировано 162 425 умерших от COVID-19. На втором месте находится Бразилия (100 477), на третьем - Мексика (52 006).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 8 августа в мире было зарегистрировано 19 378 036 подтвержденных случаев коронавируса. Таким образом, за сутки выявлено почти 260 000 новых больных COVID-19.

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