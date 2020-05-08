В Японии одобрили первое лекарство от Covid-19
Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с коронавирусами с тяжелыми симптомами.
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Об этом сообщает CNN.
По данным издания, исследователи из США на прошлой неделе опубликовали несколько хороших новостей о возможном лечении коронавируса - свидетельство того, что экспериментальный препарат может помочь пациентам быстрее выздороветь от инфекции.
Министерство здравоохранения и соцобеспечения Японии дало специальное одобрение на препарат, разработанный американской компанией Gilead Pharmaceutical, через три дня после подачи заявки на утверждение.
Как сообщал УНИАН, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 4 миллионам и уже составляет 3 845 607 человек. Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрированная в США, Испании, Италии, Великобритании и России.
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