В Японии одобрили первое лекарство от Covid-19

Экспериментальный препарат одобрен для лечения больных с тяжелыми симптомами.

Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с коронавирусами с тяжелыми симптомами.

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Об этом сообщает CNN.

По данным издания, исследователи из США на прошлой неделе опубликовали несколько хороших новостей о возможном лечении коронавируса - свидетельство того, что экспериментальный препарат может помочь пациентам быстрее выздороветь от инфекции.

Министерство здравоохранения и соцобеспечения Японии дало специальное одобрение на препарат, разработанный американской компанией Gilead Pharmaceutical, через три дня после подачи заявки на утверждение.

Как сообщал УНИАН, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 4 миллионам и уже составляет 3 845 607 человек. Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрированная в США, Испании, Италии, Великобритании и России.

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