Американские врачи и ученые исследовали уникальный случай заражения коронавирусом. 71-летняя американка даже через 70 дней после положительного теста на COVID-19 оставалась источником распространения инфекции. При этом у женщины был ослабленный из-за лейкемии иммунитет.
Читайте такжеВОЗ: пандемия коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной ситуацииРезультаты исследования были опубликованы в журнале Cell.
Этот случай ученые называют «самым продолжительным известным случаем, когда у человека была активная инфекция SARS-CoV-2 без симптомов».
До этого исследования указывали на то, что человек остается заразным до 20 дней после инфицирования.
Что известно о пациентке
У женщины обнаружили COVID-19 в марте, когда она попала в больницу из-за тяжелой формы анемии, связанной с раком.
Она еще 13 раз сдавала анализ на COVID-19, находясь в изоляции в больнице. Анализы обнаружили, что женщина оставалась заразной в течение 70 дней.
Несмотря на положительные результаты, у нее не было выявлено симптомов.
COVID-19: факты, установленные исследованиями
Опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции легкого течения, так и в тяжелой форме.
Частым осложнением заболевания является вирусная пневмония.
К наиболее распространенным симптомам заболевания относятся:
- повышенная температура тела,
- утомляемость,
- сухой кашель.
Распространяется вирус воздушно-капельным путем через вдыхание распыленных в воздухе при кашле, чихании или разговоре капель, а также из-за попадания вируса на поверхности с последующим занесением в глаза, нос или рот.
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