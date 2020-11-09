Женщина более 10 раз сдавала анализ на болезнь, находясь в изоляции в больнице.

Американские врачи и ученые исследовали уникальный случай заражения коронавирусом. 71-летняя американка даже через 70 дней после положительного теста на COVID-19 оставалась источником распространения инфекции. При этом у женщины был ослабленный из-за лейкемии иммунитет.

Читайте такжеВОЗ: пандемия коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной ситуацииРезультаты исследования были опубликованы в журнале Cell.

Этот случай ученые называют «самым продолжительным известным случаем, когда у человека была активная инфекция SARS-CoV-2 без симптомов».

До этого исследования указывали на то, что человек остается заразным до 20 дней после инфицирования.

Что известно о пациентке

У женщины обнаружили COVID-19 в марте, когда она попала в больницу из-за тяжелой формы анемии, связанной с раком.

Она еще 13 раз сдавала анализ на COVID-19, находясь в изоляции в больнице. Анализы обнаружили, что женщина оставалась заразной в течение 70 дней.

Несмотря на положительные результаты, у нее не было выявлено симптомов.

COVID-19: факты, установленные исследованиями

Опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции легкого течения, так и в тяжелой форме.

Частым осложнением заболевания является вирусная пневмония.

К наиболее распространенным симптомам заболевания относятся:

повышенная температура тела,

утомляемость,

сухой кашель.

Распространяется вирус воздушно-капельным путем через вдыхание распыленных в воздухе при кашле, чихании или разговоре капель, а также из-за попадания вируса на поверхности с последующим занесением в глаза, нос или рот.

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Автор: УНИАН