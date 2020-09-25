Исследователи обнаружили, что практически все анализируемые вирусы второй волны имели мутацию, что увеличивает количество выступов "короны" вируса, что позволяет ему более эффективно инфицировать клетки.

Ученые Хьюстона, штат Техас (США), исследовали 5 000 геномов коронавируса COVID-19, который разошелся 7-миллионным городом во время двух волн заражений весной и летом и пришли к выводу, что новый более заразный штамм начинает доминировать.

Об этом говорится в предварительных данных исследования ученых больницы методистов в Хьюстоне опубликованных в среду. Исследование еще не прошло рецензирование, пишет Голос Америки.

Исследователи обнаружили, что практически все анализируемые вирусы второй волны имели мутацию, увеличивающую количество выступов "короны" вируса, что позволяет ему более эффективно инфицировать клетки. Однако, отмечают исследователи, свидетельств того, что вирус стал более смертоносным, обнаружено не было.

Мутирование коронавируса может быть важным при разработке вакцины, заявляют ученые, потому что риск повторного заражения увеличивается, если речь идет о двух разных мутациях вируса. Поэтому, подобно вакцине от гриппа, может быть необходимо менять и вакцину от коронавируса на вариант, который бы больше соответствовал доминирующему штамма.

"Должны гнаться за вирусом, и должны менять вакцину, чтобы отвечать на мутации», - сказал Дэвид Моренс, вирусолог Национального института США по аллергии и инфекционным болезням в комментарии The Washington Post, изданию, которое первым сообщило об исследовании.

Коронавирус в мире: что известно

По состоянию на утро 25 сентября в мире от COVID-19 умерли 983 042 человек, выздоровело 22 237 989 человека. Всего подтверждено 32 234 685 случаев заболевания.

Лидерами по количеству зараженных остаются США – 6 978 851, Индия – 5 818 570, Бразилия – 4 657 702, Россия – 1 123 976.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи заявил, что человечество провалило испытание пандемией коронавируса, число жертв которой приближается к миллиону.

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Автор: Виктория Гордиенко