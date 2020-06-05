В мире зафиксировали более 200 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки (карта)

Всего в мире 6 632 985 человек инфицировано коронавирусом.

По состоянию на утро пятницы, 5 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 391 136 лица. В то же время, выздоровели 2 869 963 людей.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Всего в мире 6 632 985 человек инфицировано.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 108 208 человек, Великобритании — 39 987, Италии — 33 689, Бразилии — 32 548, Франции — 29 068 и Испании — 27 133. В Китае в общем — 4638, за последний месяц не зафиксировано ни одного летального случая.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 872 660), Бразилия (614 941), Россия (440 538), Великобритания (283 079), Испания (240 660), Италия (234 013), Индия (226 713), Франция (189 569), Германия (184 472), Перу (183 198) и Турция (167 410).

Напомним, согласно последним данным МИНЗДРАВА в Украине зафиксировано 25 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 747 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того времени заражения этим вирусом было зафиксировано в 185 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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