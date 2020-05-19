В мире более 4,8 млн инфицированных COVID-19, Бразилия вышла на третье место (карта)

Тройка стран с наибольшим распространением коронавируса - США, Россия и Бразилия.

По состоянию на утро вторника, 19 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 318 481 человек. В то же время, выздоровели 1 786 875 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Всего в мире 4 801 943 инфицированных.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 90 347 человек, Великобритании – 34 876, Италии – 32 007, Франции – 28 242 и в Испании – 27 709. В Китае в общем – 4638.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 508 308), Россия (290 678), Бразилия (255 368), Великобритания (247 709), Испания (231 606), Италия (225 886), Франция (180 051), Германия (176 551) и Турция (150 593).

Напомним, как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 18 мая зафиксировано уже 18 616 случаев COVID-19, из них 535 летальные.

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