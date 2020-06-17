Вспышка коронавируса на рынке в Пекине: в китайской столице усиливают карантин

В городе также прекращены занятия в школах, хоть предприятия и учреждения могут работать.

Власти Пекина перекрыли 29 меньших административных районов из 270 в рамках усиления карантина вследствие вспышки COVID-19 на одном из местных рынков.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Все выходы и входы находятся под круглосуточной охраной; граждан, которые въезжают или выезжают, строго проверяют на наличие инфекции.

В городе также прекращены занятия в школах, хоть предприятия и учреждения могут работать. Власти призвали работодателей ввести более гибкий рабочий режим и перейти на дистанционную форму.

Как сообщал УНИАН, новая вспышка коронавируса произошла на оптовом продуктовом рынке в Пекине – заболели шестеро работников.

Тогда местная власть уже закрыла рынок и проверила на наличие болезни 10 тысяч сотрудников. Кроме того, изъяли из обращения и проверили пищу. Вместе с ним работу остановили еще 5 рынков, а в городе открыли временные павильоны с овощами и фруктами.

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