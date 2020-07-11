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Коронавирус в мире: с начала пандемии заразились COVID-19 уже почти 12,5 миллиона человек

08:31, 11 июля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Наихудшая ситуация с количеством больных до сих пор наблюдается в США – 3 184 573, Бразилии – 1 800 827, Индии – 820 916 и России – 712 863. Украина в общем списке находится между Кувейтом (53 580) и Филиппинами (52 914).

При этом 6 879 521 заболевшему удалось выздороветь. Больше всего вылеченных в Бразилии, США и Индии.

560 209 инфицированных погибли.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса.

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