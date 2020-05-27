Капризность детей в питании возникает по вине родителей - ученые

Чем меньше родители сдерживают ребенка от употребления тех продуктов, которые ему нравятся, тем меньшую степень капризность этот малыш демонстрирует по отношению к любым блюдам.

Исследование установило причину того, почему у детей вырабатывается капризное отношение к еде. Это связано с очень требовательными родителями, которые ограничивают определенные продукты питания.

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Многие родители сталкиваются с проблемой капризности при приеме пищи у их детей. Какие-то малыши не хотят есть супы, кто-то отказывается от каши, а многие мальчики и девочки терпеть не могут овощи, отдавая предпочтение сладостям. И вот теперь исследователи из Детского госпиталя в Мичигане выяснили, что капризность при приеме пищи у ребенка - вина его родителей. Именно они заставляют детей есть, либо ограничивают продукты питания, которые вызывают у малышей наибольшее желание, пишет medikforum со ссылкой на журнал Pediatrics.

Чем меньше родители сдерживают ребенка от употребления тех продуктов, которые ему нравятся, тем меньшую степень капризность этот малыш демонстрирует по отношению к любым блюдам. Таковы результаты наблюдений за большим количеством семей, имеющим доход на федеральном уровне бедности или ниже его. В США этот показатель составляет до $25 тыс. в год для семьи из четырех человек.

Исследователи просили родителей рассказывать о том, насколько капризными бывают их дети, и как взрослые пытаются справиться с этой ситуацией. Ответы на вопросы давались в тот период, когда детям было 4, 5, 8 и 9 лет. За счет этих наблюдений ученым удалось составить индивидуальную карту поведения каждого ребенка на протяжении длительного периода времени. Она и показала, что капризность прямо зависит от того, насколько жесткие ограничения ставят родители, и как сильно они заставляют детей употреблять нелюбимую для них пищу. Эта требовательность приводила к накоплению большого количества негативных воспоминаний о еде у ребенка, которые могут сохраняться в течение всей жизни.

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