Названы пять способов, как пережить депрессию

Как правило, избавиться от депрессивного состояния помогает только врач, однако есть способы, которые помогут пережить депрессию.

Депрессия – заболевание, которое встречается довольно часто, хоть люди могут даже не подозревать об этом. Как правило, избавиться от депрессивного состояния помогает только врач, но существуют и такие способы, которые помогут смягчить состояние и пережить депрессию.

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Физическая активность

Регулярная зарядка и спорт по вечерам – оптимальный выход для тех, кто страдает от депрессии. Благодаря физическим упражнениям меняется химический состав головного мозга, функции организма, повышается настроение. Исследования показывают, что некоторые люди оценивают пользу спортивных занятий выше, чем применение каких-либо медикаментов. Наиболее подходят для избавления от депрессии быстрая ходьба, бег, силовые тренировки, аквааэробика, плавание, танцы. Упражнения не должны быть изнуряющими. Ежедневные легкие занятия или пять часов в неделю – оптимальный выбор. Лучше всего заниматься на свежем воздухе, передает medikforum. Также можно подключить велоезду, пеший туризм, фитнес-трекинг по пересеченной местности, катания на лодке, каякинг, альпинизм, лыжи, теннис. Подобные виды спорта станут отличной профилактикой депрессии в будущем.

Внимание к своему состоянию

Чтобы развить внимательность к симптомам, следует заниматься йогой, медитациями, дыхательными упражнениями. Не лишним станет ведение дневника или блога. Отслеживание собственных мыслей невероятно важно для тех, кто хочет пребывать в гармонии с собой. Эти способы сделают человека более рассудительным, спокойным. Мышление играет немаловажную роль в профилактике и избавлении от депрессии, так как нередко это связано с высоким уровнем стресса. Поэтому важно снимать физическое и психологическое напряжение за счет подобных методик.

Отдых

Важно нормализовать сон, чтобы гормоны, аппетит, уровень энергии пришли в порядок. Отдых позволит пережить депрессию. Важно засыпать и вставать в одно и то же время. Причем совершенно неважно, будний это день или выходной.

Режим сна позволит справиться с негативными мыслями. Также следует установить в спальне тусклый свет, отказаться от гаджетов, телевизора и компьютера за пару часов до сна. Спать следует в прохладе, избегать употребления кофеина.

Общение

Общаться с друзьями, родственниками крайне важно для того, чтобы поднять настроение. Будет это целенаправленная встреча за чашкой кофе или ужином в ресторане или мимолётный разговор и улыбки – не суть. Социальные связи – один из главных способов избежать депрессии. Людям нужны люди. Поэтому наслаждайтесь общением, оставайтесь на связи, если хотите никогда не сталкиваться с негативными мыслями.

Природа

Побыть наедине с собой или устроить пикник с друзьями – неважно. Природа, успокаивающие звуки шума моря и шелестящих деревьев помогут справиться с депрессией. Дело в том, что звуки современного мира (автомобили, кухонная техника, заводы, шум улиц) напрямую влияют на психическое состояние, связанное с тревожностью и депрессией. Побывайте в лесу, съездите на пляж, займитесь садоводством или прогуляйтесь в парке – эти простые способы могут избавить от плохих симптомов.

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