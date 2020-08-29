Американские медики напоминают, что существенную долю приступов составляют «тихие», на них приходится почти половина всех инфарктов миокарда в мире.

Специалисты Гарвардской медицинской школы назвали признак «тихого» сердечного приступа, который развивается без проявления классических симптомов и выраженных болевых ощущений.

Читайте такжеТихий сердечный приступ: названы предупреждающие знаки опасного нарушенияОни настоятельно рекомендуют не оставлять без внимания неожиданно возникшее чувство тошноты.

Сердечный приступ зачастую развивается как следствие ишемической болезни сердца, при которой в артериях накапливаются жировые (холестериновые) отложения, ограничивающие полноценный кровоток, идущий к сердцу. Это серьезная, угрожающая жизни патология, требующая неотложной медицинской помощи, пишет medikforum со ссылкой на издание Express.

Американские медики напоминают, что существенную долю приступов составляют «тихие», на них приходится почти половина всех инфарктов миокарда в мире. Не обладая интенсивностью классического сердечного приступа, они способны происходить с минимальным количеством симптомов или иметь настолько мягкие, слабо выраженные признаки, что их часто пропускают.

Незамеченные «тихие» сердечные приступы – это очень опасно. Любой инфаркт ухудшает работу сердца, способствует появлению рубцов. После невыявленного и нелеченного «тихого» случая возрастает риск повторного, способного оказаться гораздо более серьезным и разрушительным для миокарда.

Наиболее частые симптомы сердечного приступа включают сильную боль в груди, иррадирующую боль в руке и внезапное сильное головокружение.

«Один из основных предупреждающих признаков такого приступа – это неожиданно возникшая тошнота», - отмечают ученые Гарвардской медицинской школы.

Помимо того, могут ощущаться холодный пот, головокружение. Медики констатируют, что неприятные ощущения тихого инфаркта часто оказываются достаточно легкими и кратковременными.

«То, что вы чувствуете себя плохо, не обязательно означает, что у вас сердечный приступ. Явление тошноты распространенное нарушение, и для его коррекции вы должны получить много свежего воздуха, выпить небольшими глотками холодной воды. Но если вы не почувствуете себя лучше в течение нескольких дней, обязательно поговорите с врачом», - дали совет специалисты.

Для предотвращения возможных приступов медики советуют соблюдать здоровый сбалансированный рацион, это снижает вероятность жировых отложений в артериях.

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Автор: УНИАН