Американские врачи назвали препарат, который способен остановить распространение COVID-19 в организме

Кроме того, данный препарат может быть важной частью общего антивирусного лечения. Это особенно важно сейчас пока эффективная вакцина еще не готова.

Гепарин оказался перспективным препаратом для блокирования инфицирования здоровых клеток вирусом SARS-CoV-2. Это происходит благодаря тому, что препарат имеет способность связывать белок SARS-CoV-2 и эта связь оказалась прочнее, чем взаимодействие антитела и антигена. Сейчас гепарин применяют для предотвращения свертывания крови, однако новые исследования указывает на потенциал препарата для лечения COVID-19.

Читайте такжеЛучше, чем иммунитет после болезни: американская вакцина от коронавируса показала хорошие результаты (видео)

Эксперименты ученых из Политехнического института Ренсселера (США) доказали, что гепарин способен нейтрализовать SARS-CoV-2 путем связывания с шиповидним белком на поверхности. В такой ситуации гепарин действует, как приманка, блокируя возможности SARS-CoV-2 атаковать здоровые клетки и распространяться, пишет 24 канал.

Связываясь с приманкой вирус теряет свои свойства и более не способен заразить здоровую клетку, чтобы продолжать размножение.

"Это исключительно плотное связывание. Оно в сотни тысяч раз прочнее, чем при связывании антитела и антигена", – подчеркнул соавтор работы Джонатан Дордік.

Такой подход можно использовать в начале заболевания для снижения тяжести течения COVID-19.

Кроме того, гепарин может быть важной частью общего антивирусного лечения. Это особенно важно сейчас пока эффективная вакцина еще не готова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram