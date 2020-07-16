Американские врачи назвали препарат, который способен остановить распространение COVID-19 в организме
Гепарин оказался перспективным препаратом для блокирования инфицирования здоровых клеток вирусом SARS-CoV-2. Это происходит благодаря тому, что препарат имеет способность связывать белок SARS-CoV-2 и эта связь оказалась прочнее, чем взаимодействие антитела и антигена. Сейчас гепарин применяют для предотвращения свертывания крови, однако новые исследования указывает на потенциал препарата для лечения COVID-19.
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Эксперименты ученых из Политехнического института Ренсселера (США) доказали, что гепарин способен нейтрализовать SARS-CoV-2 путем связывания с шиповидним белком на поверхности. В такой ситуации гепарин действует, как приманка, блокируя возможности SARS-CoV-2 атаковать здоровые клетки и распространяться, пишет 24 канал.
Связываясь с приманкой вирус теряет свои свойства и более не способен заразить здоровую клетку, чтобы продолжать размножение.
"Это исключительно плотное связывание. Оно в сотни тысяч раз прочнее, чем при связывании антитела и антигена", – подчеркнул соавтор работы Джонатан Дордік.
Такой подход можно использовать в начале заболевания для снижения тяжести течения COVID-19.
Кроме того, гепарин может быть важной частью общего антивирусного лечения. Это особенно важно сейчас пока эффективная вакцина еще не готова.
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