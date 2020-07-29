Специалисты назвали самый простой способ продлить жизнь

Специалистами был определен самый простой способ продлить жизнь – 13 минут физических занятий каждый день.

Исследование, проведенное в Великобритании, определило: продлить жизнь эффективно помогают физические нагрузки – даже в количестве менее 15 минут в день.

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Специалистами был определен самый простой способ продлить жизнь – 13 минут физических занятий каждый день, сообщает medikforum. Благодаря столь небольшому объему физической активности можно продлить жизнь сразу на несколько лет.

«Всего лишь несколько минут физических упражнений в день могут оказать огромное влияние на здоровье человека в долгосрочной перспективе», - констатируют авторы проекта.

Ими стали специалисты медицинской страховой компании Vitality, которые проанализировали данные о физических нагрузках 140 тыс. человек. Полученные данные свидетельствуют: занятия спортом в общей сложности по 90 минут в неделю (или 13 минут в день) на протяжении года увеличивают продолжительность жизни неактивного человека на три года. Если человек занимается спортом по 25 минут в день, его жизнь может удлиниться на 4 года.

«Мы обнаружили, что люди, добавившие 4 минуты физических упражнений к своей повседневной жизни, увеличили свою продолжительность жизни на 1,7 года», - дополнительно сообщили исследователи.

Говоря об упражнениях, эксперты отметили, что подойдут даже просто пешие прогулки. Также они рекомендуют короткие пробежки, велосипедные прогулки.

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