Переболело больше трех миллионов: в Южной Америке бушует еще одна эпидемия
В Южной Америке бушует лихорадка денге.
Об этом сообщает Reuters.
Денге широко распространена в большей части континента. Передача происходит посредством укусов комаров.
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Распространение лихорадки началось в конце 2018 года. По данным Панамериканской организации здравоохранения, в 2019 году число случаев заражения денге в Северной и Южной Америке достигло 3,1 миллиона человек, от лихорадки погибло более 1500 человек.
Лихорадка денге в легких формах напоминает грипп, в тяжелых протекает с сильными болями в животе, приводит к утечке плазмы, накоплению в организме жидкости, острым кровотечениям и нарушениям функций внутренних органов.
Лечения подобного рода инфекции не существует, однако смертность при адекватном медицинском наблюдении ниже 1%, но без него может достигать 20%.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6:00 12 мая по киевскому времени, в мире от коронавирусной инфекции погибло 285 971 человек, всего количество подтвержденных случаев COVID-19 достигает 4 175 284.
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