На границе с Россией нашли больного с подозрением на бубонную чуму

15-летнего подростка госпитализировали после того, как он съел мясо сурка.

Еще один пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в регионе Баян-Улгий на западе Монголии.

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15-летний Улаанхус был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка. Как сообщает РИА Новости, представитель министерства здравоохранения страны, Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо.

Случай произошел на западе Монголии на границе с Россией и Китаем.

Как сообщал УНИАН, ранее в западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы. В связи с этим в регионе объявили карантин.

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