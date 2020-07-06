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На границе с Россией нашли больного с подозрением на бубонную чуму

22:03, 06 июля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

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15-летний Улаанхус был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка. Как сообщает РИА Новости, представитель министерства здравоохранения страны, Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо.

Случай произошел на западе Монголии на границе с Россией и Китаем.

Как сообщал УНИАН, ранее в западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы. В связи с этим в регионе объявили карантин.

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