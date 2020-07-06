На границе с Россией нашли больного с подозрением на бубонную чуму
22:03, 06 июля 2020Зарубежные новости
415 0
15-летнего подростка госпитализировали после того, как он съел мясо сурка.
Иллюстрация REUTERS
Еще один пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в регионе Баян-Улгий на западе Монголии.
Читайте такжеВ Китае рассказали, как не заразиться бубонной чумой
15-летний Улаанхус был доставлен в больницу после того, как съел мясо сурка. Как сообщает РИА Новости, представитель министерства здравоохранения страны, Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо.
Случай произошел на западе Монголии на границе с Россией и Китаем.
Как сообщал УНИАН, ранее в западной Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы. В связи с этим в регионе объявили карантин.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter