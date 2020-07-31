Богатые люди дольше спят по ночам - исследование

Также выяснилось, что богатые люди склонны жить в более тихих районах и имеют более удобные кровати.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США провел исследование сна и обнаружил, что богатые люди в среднем спят ночью дольше, чем бедные. Исследователи собирали данные в период с 2011 по 2014 год посредством опросников и теперь обнародовали свои результаты.

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Из 140 тыс. взрослых, которые заполнили анкеты по качеству сна, 55% сообщивших, что живут за чертой бедности или около нее, спали по ночам в течение семи-восьми часов. Среди тех, то жил на 400% выше черты бедности, 66,6% сообщили, что получали полноценный ночной сон, передает medikforum.

Исследователи не сосредотачивались на причинах такого различия, но предполагается, что недостаток сна связан с большим количеством рабочих часов или работ у менее обеспеченных людей.

Они также отмечают, что богатые люди получают большую помощь по уходу за детьми и в других повседневных моментах. Богатые люди также склонны жить в более тихих районах и имеют более удобные кровати.

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