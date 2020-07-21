Ученые утверждают, что диеты делают женщин бесплодными

Экстремальный пищевой режим провоцирует долговременные повреждения всего организма, что поначалу затрудняет процесс зачатия, а иногда и делает его невозможным.

Хорошо известно, что лишний вес и ожирение матери вредны для будущего ребенка, и перед беременностью лучше похудеть. Однако достигать этого с помощью экстремальных диет вдвойне опасно.

Иногда женщины так сильно хотят быстрее добиться желаемого, что прибегают к помощи экстремальных диет, например, сокращают суточный рацион до 500 или 600 калорий или вовсе голодают несколько дней подряд. Новое исследование показало, что такие диеты могут спровоцировать бесплодие, пишет 24 канал со ссылкой на Daily Mail.

Влияние диет на зачатие

Экстремальный пищевой режим провоцирует долговременные повреждения всего организма, что поначалу затрудняет процесс зачатия, а иногда и делает его невозможным.

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Например, при таких диетах у женщин часто прекращаются месячные, что свидетельствует о серьезных гормональных проблемах. К сожалению, интернет и особенно социальные сети полны разного рода "чудодейственными диетами", позволяющие за несколько месяцев похудеть на 30-50 кг. При фанатичном следовании диете можно добиться желаемого, но высокой ценой.

Как правильно худеть

В реальности для того, чтобы худеть, не обязательно морить себя голодом. Для нужно сжигать немного больше калорий чем употреблять, тщательно следить за временем приема пищи (не ужинать позже, чем за три часа до отхода ко сну), уделять время физическим нагрузкам, отказаться от сладкого и мучного.

Конечно, этот путь не будет столь быстрым и результативным, но он является единственно правильным, если только речь не идет о тяжелой степени ожирения, при которой единственным вариантом часто остается бариатричная операция (уменьшение объема желудка).

Нормальная потеря веса – 2 килограмма в месяц, если это делать интенсивнее, могут возникнуть негативные последствия.

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