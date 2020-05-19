Ассамблея ВОЗ приняла резолюцию по борьбе с СOVID-19: десятки стран требуют от Китая объяснений (видео)
Ассамблея Всемирной организации здравоохранения приняла резолюцию с призывом оценить эффективность реакции на эпидемию со стороны правительств стран мира и международных организаций. Резолюцию поддержала и Украина.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что резолюция принята сегодня, на первой в истории «виртуальной» ассамблее, потому что все страны были на видеосвязи. Одним из локомотивов резолюции выступает Евросоюз.
Ранее в прессе появились сообщения, что более 60 стран мира требуют от Китая объяснений и упрекают его в запоздалом предупреждении об опасном вирусе. Правительства ряда стран хотят независимого расследования происхождения COVID-19.
Принятый Ассамблеей ВОЗ документ содержит очень дипломатические формулировки. Один из пунктов документа содержит призыв не к «расследованию», а к «оценке» того, как мир, страны и международные организации (в частности, сама ВОЗ) отреагировали на пандемию. Ни Китай, ни китайский город Ухань в тексте резолюции не упоминаются.
Сам Китай поддерживает призывы к анализу эффективности реакции на эпидемию (по крайней мере, публично), хотя и просит отложить его до момента завершения пандемии.
Страны ЕС преимущественно выразили свою поддержку ВОЗ и призвали к глобальной кооперации, а США не сдерживали критику организации. Американская сторона фактически обвиняет ВОЗ в том, что организация не справилась со своими функциями, и это привело к тяжелым последствиям.
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