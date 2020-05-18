Более 60 стран хотят независимого расследования происхождения COVID-19, Китай - против

Инициативу Австралии и Евросоюза относительно проведения независимого расследования происхождения коронавируса поддержали 62 страны. В то же время этот замысел вызвал критику Китая и США.

Всего 62 страны, среди которых Россия, ЮАР, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Турция, поддержали предложение Австралии и Евросоюза относительно проведения независимого расследования источники происхождения и массового распространения коронавируса.

Инициатива Австралии и ЕС нашла такой широкий отклик именно накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая открывается в понедельник в Женеве, отмечается в сообщении. Об этом сообщила австралийская медиакорпорация ABC.

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Совместная инициатива призывает провести "объективную, независимую и всеобъемлющую оценку" "координируемых ВОЗ международных мероприятий здравоохранения в ответ на COVID-19".

Министр иностранных дел Австралии Мерис Пейн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья". В свою очередь, пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Вирджиния Батту-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса в отношении такого расследования: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, а Китай - один из них".

Тем временем инициатива провести расследование вызвало резкое осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, что первой озвучила эту идею, в политической атаке на Китай.

При этом, в предложения, что сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань. Но в ней отмечается, что ВОЗ должна сотрудничать с Всемирной организацией охраны здоровья животных для проведения научных исследований и совместных полевых миссий" и "выявления зоонозных источников вируса и маршрута его проникновения к людям, "включая возможную роль промежуточных хозяев".

Зато американские дипломаты настаивают на более жестком формулировке, что призывало бы к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая.

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп назвал пандемию коронавируса «самой страшной атакой на Соединенные Штаты".

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