Самое большое количество абортов проводят в странах, где они запрещены - исследование

За последние 30 лет во всем мире число нежелательных беременностей сократилось, но доля абортов возросла, хотя в странах, где аборты легальны, было небольшое снижение.

Самый высокий уровень абортов в странах, где они юридически запрещены, а самый низкий в странах с высоким уровнем дохода, где аборт и контрацепция доступны.

Читайте такжеБольшинство женщин испытывают облегчение после аборта - исследование

Об этом свидетельствуют результаты исследования, передает medikforum. Женщины в самых бедных регионах мира втрое чаще страдают от незапланированной беременности, чем женщины глобального Севера. Исследование показало, что уровень абортов также самый высокий в странах со средним и низким уровнем дохода.

За последние 30 лет во всем мире число нежелательных беременностей сократилось, но доля абортов возросла, хотя в странах, где аборты легальны, было небольшое снижение.

«Доступ к безопасному и легальному аборту, а также к контрацепции увеличивает репродуктивную автономию. Ограничения доступа к таким услугам, напротив, способствуют нежелательной беременности и, когда доступ ограничен, небезопасному аборту», - отмечает Сара Хоукс, соучредитель и один из директоров организации по обеспечению гендерного равенства Global Health 50/50.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram