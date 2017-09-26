Психологические травмы в детстве меняют структуру мозга - исследование

Специалисты из Канады установили, что травматические события в детстве (например, насилие) могут стать причиной изменения структуры и функций клеток передней части поясной извилины коры головного мозга, пишет Medical Xpress.

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Данная область играет важную роль в регуляции эмоций и настроения. По мнению исследователей, вышеупомянутые изменения, вероятно, увеличивают риск депрессии и суицида

Предыдущие исследования показали, что у людей, страдавших от насилия в детстве, есть аномалии в белом веществе. Белое вещество состоит в основном из нервных волокон, покрытых миелиновой оболочкой, выполняющей защитную функцию и способствующей передаче сигналов между нервными клетками. Однако исследования были проведены на живых людях с использованием МРТ. Поэтому ученые точно не знали, какие клетки и молекулы белого вещества затронуты.

В ходе нового исследования специалисты изучили образцы мозга умерших взрослых людей. 27 человек покончили жизнь самоубийством. Они страдали от насилия в детстве и депрессии. Еще 25 человек тоже совершили суицид, но не сталкивались с насилием в детстве. Остальные 26 человек не имели проблем с психикой и не были жертвами насилия в детстве.

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Исследователи обнаружили, что миелиновая оболочка многих нервных волокон оказалась существенно тоньше у тех, кто страдал от насилия в детстве. Также специалисты выявили молекулярные изменения в клетках, отвечающих за образование и сохранение миелина. Кроме того, диаметр некоторых крупных аксонов (отростков нейронов) у людей, подвергавшихся насилию в детстве, был больше.

Ученые полагают, что все эти изменения негативно влияют на связь между передней частью поясной извилины и подкорковыми структурами, имеющими отношение к вознаграждению и эмоциональной регуляции, такими как миндалина и прилежащее ядро. Это может привести к нарушению процесса обработки эмоций у людей, подвергавшихся насилию в детстве.