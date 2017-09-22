Для ВИЧ-инфицированных из бедных странах снижена цена на эффективный препарат - ООН

В ООН объявили о соглашении, которое позволит снизить стоимость нового эффективного лекарства для ВИЧ-инфицированных. Долутегравир, который широко используется в богатых странах, теперь будет доступен жителям стран с низким и средним доходом.

Читайте такжеВ Петербурге умер ВИЧ-инфицированный ребенок, которого не лечили родители из-за религиозных убежденийЭтот «прорыв» стал возможен благодаря сотрудничеству целого ряда организаций. Это Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, ВОЗ, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд США по международному развитию, фармацевтические компании и ряд других организаций.

«Мы в ВОЗ приветствуем это соглашение, которое позволит миллионам людей пользоваться более эффективным, надежным и менее дорогим лекарством, - сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом. - Оно поможет спасти от гибели миллионы наиболее уязвимых людей».

По сравнению с распространенным сегодня так называемым антиретровирусным «коктейлем», состоящим из нескольких препаратов, долутегравир производится в виде одной таблетки. Кроме того, на фоне высокой действенности у него меньше побочных эффектов. Годовой курс лечения долутегравиром для одного человека стоит всего 75 долларов.

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе подчеркнул, что новое соглашение позволит миллионам людей повысить качество жизни. «Для того, чтобы добиться цели «90-90-90» в области лечения, нужно увеличить доступность новых, недорогих и эффективных препаратов», - подчеркнул Сидибе.