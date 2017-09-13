Программа старения мозга заложена в ДНК человека - ученые

Ученые из Университета Эдинбурга обнаружили, что в ДНК человека заложена программа старения мозга, которая управляет его развитием на протяжении всей жизни, пишет eLife.

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Эта программа также связана с развитием шизофрении.

Ученые отмечают, что открытие этой генетической программы выявило совершенно "новую дорогу" для изучения того, как меняется поведение человека и как часто его поражают различные болезни мозга на разных этапах жизни. Конечным итогом всех этих исследований может стать создание средств, меняющих ход старения мозга.

Ученые полагают, что старение - результат работы "программы смерти". Эту программу представляет собой набор генов, приводящий к угасанию жизненных функций тела. Она дает возможность, видимо, обновлять популяцию - одно поколение стареет, а другое подрастает ему на смену. Если данный набор генов начинает работать неправильно, то человек может прожить дольше обычного или, напротив, разовьются различные заболевания, к примеру, шизофрения.

В центре внимания оказались гены и РНК (переносит информацию внутри клеток), связанные с работой мозга и демонстрирующие разный уровень активности на протяжении жизни. Изменения в активности особенно становились заметны в старости, однако начинались они в 26-30 лет. В этом возрасте происходит серьезная перестройка мозга, и многие его отделы и типы клеток начинают работать не так, как в юности и детстве.

Раньше описанные изменения посещают мужчин. По мнению ученых, мозг женщин просто медленнее стареет. Также стало известно, что работа генов Atp2a2, Eef2 и Itpr1, связанных с развитием болезни Паркинсона и шизофрении, сильно меняется при наступлении зрелости. Сейчас ученые хотят найти элемент, управляющий генетической программой старения мозга.