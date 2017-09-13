Краски для татуировок содержат примеси, вызывающие рак - исследование

Специалисты Европейского центра синхротронного излучения ESRF обнаружили в чернилах, часто используемых при нанесении татуировок, много вредных примесей и консервантов, сообщает Scientific Reports.

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Есть у этих, в общем-то, обычных веществ одна особенность - в больших объемах, концентрациях они относительно безвредны для человека. Однако, как считают ученые, некоторые консерванты при попадании в человеческий организм, распадаются до микро и наночастиц и таким образом проникают в лимфатические узлы, увеличивая их в разы и вызывая злокачественную опухоль.

Только самые маленькие наночастицы способны достичь лимфатических узлов. Были вредные примеси, такие как никель, хром, марганец или кобальт. Помимо углеродной сажи, другим широко распространенным ингредиентом является диоксид титана (TiO2) — белый пигмент, используемый для создания определенных оттенков при смешивании. TiO2 также содержится в пищевых добавках и красках, акцентируют специалисты.