Bloomberg: Вакцина от коронавируса будет готова к массовому производству осенью

Ученые предупреждают, что сначала инъекций на всех не хватит, однако, они, по крайней мере, будут готовы к применению.

Испытания вакцины от коронавируса, которые ведут ученые Оксфордского университета, ставят цель достичь результата эффективности до сентября. И производство уже идет.

Команда во главе с профессором вакцинологии Сарой Гилберт наняла 500 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут принимать участие на ранних и среднесрочных этапах случайных контролируемых испытаний вакцины, - пишет Bloomberg. После в группу включат также взрослых старшего возраста. В финальной стадии испытания будут принимать участие 5 тысяч человек. Гилберт говорит, что сроки очень сжатые и амбициозные, но вполне реальные.

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"Мы будем надеяться получить хотя какое-то количество доз, готовых к применению уже в сентябре. Их не хватит на всех к тому времени. Но чем больше мы сможем изготовить, начиная с сегодня, тем больше доз у нас будет", - сказала Гилберт.

Она добавила, что добровольцев, желающих участвовать в испытаниях, много. Поэтому Оксфордский университет больше не принимает новых заявок от желающих. Гилберт, чьи исследования вакцин в Оксфордском университете начались в 1994 году, получила 2,8 миллиона долларов от Национального института медицинских исследований Великобритании в марте. Эти деньги должны помочь ускорить усилия команды исследователей, нацеленных на поиск вакцины от COVID-19.

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Экспериментальная иммунизация, которую проводит Гилберт, - один из первых таких клинических экспериментов. В ВОЗ насчитали 70 потенциальных вакцин на этапе разработки. Еще три уже проходят испытания на людях. Во время испытаний, которые проводит Гилберт, 510 участников поделят на пять групп, за которыми будут наблюдать в течение 6 месяцев с возможностью продления надзора на год. Одна из групп получит вторую внутримышечную инъекцию через четыре недели после первой иммунизации.

Исследование нацелено проверить эффективность, безопасность и иммуногенность вакцины под названием ChAdOx1 nCoV-19. Некоторые случайные участники получат вместо нее вакцину от менингококковой болезни. Такие участники будут контрольной группой.