Антирекорд: в США за сутки от коронавируса умерло 2,5 тысячи человек
06:18, 16 апреля 2020Зарубежные новости
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В общей сложности на территории США заболели 638 111 жителей.
REUTERS
В США за последние сутки от коронавируса умерли 2494 человек, это рекордное количество жертв в день.
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Соответствующие данные приводит 16 апреля Университет Джонса Хопкинса.
Всего в стране количество умерших выросло до 30 тысяч 844, смертельные случаи зафиксированы во всех штатах. В общей сложности на территории США заболели 638 111 жителей.
Как сообщал УНИАН, 15 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире перевалило за 2 миллиона.
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