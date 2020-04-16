Антирекорд: в США за сутки от коронавируса умерло 2,5 тысячи человек

В общей сложности на территории США заболели 638 111 жителей.

В США за последние сутки от коронавируса умерли 2494 человек, это рекордное количество жертв в день.

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Соответствующие данные приводит 16 апреля Университет Джонса Хопкинса.

Всего в стране количество умерших выросло до 30 тысяч 844, смертельные случаи зафиксированы во всех штатах. В общей сложности на территории США заболели 638 111 жителей.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире перевалило за 2 миллиона.

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