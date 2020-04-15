Глава ВОЗ: три вакцины от COVID-19 проходят клинические испытания, еще более 70 – в разработке
На данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 – находятся в разработке.
Читайте такжеЧисло заболевших COVID-19 во всем мире перевалило за 2 миллиона человекОб этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, говорится в сообщении ВОЗ в микроблоге Twitter.
«Мы работаем с партнерами, чтобы ускорить разработку, производство и распространение вакцин». – отметил он.
Он также сообщил и об исследованиях эффективности препаратов в лечении коронавирусной инфекции.
«Более 90 стран присоединились или проявили интерес к участию в Solidarity Trial, и более 900 пациентов уже зарегистрированы для оценки безопасности и эффективности четырех препаратов и комбинаций препаратов», – указал Тедрос Аданом Гебреисус.
Ранее УНИАН сообщал, что в Минздраве обновили протокол лечения больных COVID-19.
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