Премьера Британии выписали из больницы после лечения от коронавируса

Борис Джонсон продолжит восстанавливаться от болезни в своей загородной резиденции.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса.

Об этом заявили в канцелярии премьера, сообщает Sky News.

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Отмечается, что Джонсон продолжит восстанавливаться после болезни и вернется к исполнению премьерских обязанностей не сразу.

Глава правительства будет восстанавливаться в своей загородной резиденции в Бакингемшире после почти недели, проведенной в больнице в центре Лондона.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Джонсон заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Через несколько дней его госпитализировали, а 6 апреля перевели в реанимацию. 9 апреля его перевели в обычную палату.