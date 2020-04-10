В Британии за сутки от коронавируса умерли 980 человек
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 980 человек.
Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
В частности, по данным на утро 10 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 316 тысячи 836 человек.
Читайте такжеКоличество умерших от коронавируса в мире перевалило за 100 тысяч
Сейчас результаты тестов известны относительно 256 тысяч 605 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 73 тысяч 758 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 8 тысяч 681 человека.
Последние данные по смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 9 апреля - 8 тысяч 958 летальных случаев.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в Великобритании от последствий коронавирусной инфекции умерла 881 лицо.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире