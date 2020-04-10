В Британии за сутки от коронавируса умерли 980 человек

Всего в Британии зафиксировано 8 тысяч 958 летальных случаев.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли 980 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

В частности, по данным на утро 10 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 316 тысячи 836 человек.

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Сейчас результаты тестов известны относительно 256 тысяч 605 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 73 тысяч 758 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 8 тысяч 681 человека.

Последние данные по смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 9 апреля - 8 тысяч 958 летальных случаев.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в Великобритании от последствий коронавирусной инфекции умерла 881 лицо.

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