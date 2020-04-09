Индонезия подтвердила самый большой скачок инфицирования COVID-19 за весь период
12:26, 09 апреля 2020Зарубежные новости
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По состоянию на утро четверга, 9 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 88569 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Индонезия подтвердила самый большой скачок числа инфицированных за сутки с начала эпидемии COVID-19 внутри страны.
Об этом сообщает Reuters.
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Минздрав Индонезии заявил о 3 293 новых случаев заражения и 40 смертях за последние 24 часа. Общее число умерших в этой стране – 280, 252 человека выздоровели.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро четверга, 9 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 88569 человек.
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