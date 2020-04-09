Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек, почти треть – в США

Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в Соединенных Штатах Америки - 432 тыс. 554.

Количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в мире составляет 1 млн 502 тыс. 618.

Читайте также"Даже не шевелился": англичанка рассказала, как ее двухмесячный ребенок перенес COVID-19

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским университетом Джонса Хопкинса.

Самое большое количество зафиксировано в таких странах: Соединенные штаты Америки - 432 тыс. 554, Испания - 152 тыс. 446, Италия - 139 тыс. 422, Германия - 113 тыс. 296, Франция - 83 тыс. 080, Китай - 82 тыс. 883, Иран - 66 тыс. 220, Великобритания - 61 тыс. 487, Турция - 38 тыс. 226, Бельгия - 24 тыс. 983, Швейцария - 23 тыс. 612 и Нидерланды - 21 тыс. 898.

В то же время в общей сложности в мире выздоровели 339 тыс. 775, умерли 89 тыс. 915 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1 тыс. 892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 - летальных, 45 пациентов выздоровели.

Читайте также: