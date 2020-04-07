цей матеріал доступний українською

В России за сутки выявили более тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом

14:51, 07 апреля 2020
Зарубежные новости
275 1
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего зафиксировано в Москве — 697 случаев, следом идет Санкт-Петербург (69 случаев), Московская область (67 случаев), Брянская область (32 случая), Калининградская область (29 случаев), по 19 случаев в Ставропольском крае, Пензенской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Впервые диагноз поставлен в Карачаево-Черкесии.

Читайте такжеАналитики спрогнозировали, когда закончится карантин в разных странах

Сообщается, что за сутки умерло 11 человек с коронавирусом, 88 выздоровели.

Всего в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter