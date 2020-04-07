Волна смертей в Испании вновь начала расти после небольшого спада

В общем, случаев заболевания в Испании уже 140 510.

Впервые за пять дней во вторник темпы смертей от коронавируса в Испании начали расти. За ночь умерло 743 инфицированных, общее количество заболевших возросло на 13 798 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеАналитики спрогнозировали, когда закончится карантин в разных странах

Данные обнародованы на фоне с озвученными цифрами в течение прошлых 24 часов с 637 умершими.

Министерство здравоохранения Испании проинформировало, что в целом случаев заболевания в стране уже 140 510 по сравнению с понедельником, когда от коронавируса лечились 135 032 пациентов.

Как сообщал УНИАН, в Польше подтверждено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в стране насчитывается уже 4 532 инфицированных человек.