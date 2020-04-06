В Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина
В Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина, которая стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.
Ада Зануссо родилась в 1916 году и в последние годы проживала в доме для пожилых людей в городе Бьелла на севере Италии.
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17 марта пожилой женщине стало плохо - у нее была высокая температура, проблемы с дыханием. Позднее тест подтвердил, что у нее коронавирус.
Ее сын Джампьеро сказал, что подозревал, что его мама была больна COVID-19, из-за большого количество случаев заболевания в ее доме.
"Но сейчас она восстанавливается, и врачи считают ее самым старым человеком в мире, который выздоровел", - отметил он.
Следует отметить, что в доме престарелых, где проживает Зануссо, от коронавируса умерли 20 человек.
"Она уже встает с постели и садится на стул. Она нисколько не потеряла своей ясности ума. Ее восстановление - большая радость и награда для всех тех, кто заботился о ней в эти трудные дни", - рассказывает один из врачей.
Раньше от коронавируса выздоровели две 103-летние пациентки – китаянка из города Ухань и жительница Ирана.
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