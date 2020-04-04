В США советуют носить тканевые маски для защиты от коронавируса

По последним данным, в США вирусом COVID-19 заразилось более 200 тыс. человек, умерло свыше 3,5 тыс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) советуют носить тканевые немедицинские маски для защиты от коронавируса.

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Сам он добавил, что надевать маску не намерен. Как уточнил Трамп на брифинге, рекомендация CDC не обязательна к исполнению. «Это просто рекомендация. Я сам не хочу ее носить», - пояснил он, передает kommersant

Президент США добавил, что медицинские маски следует использовать только врачам. «Я хочу подчеркнуть, что CDC не рекомендует использовать медицинские или хирургические маски. Мы хотим, чтобы они использовались медиками, которые так усердно работают», - сказал Дональд Трамп.

По последним данным, в США вирусом COVID-19 заразилось более 200 тыс. человек, умерло свыше 3,5 тыс. Таким образом, США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом COVID-19. На втором месте - Италия (115 тыс. человек), на третьем - Испания (110 тыс.). Число заболевших коронавирусом по всему миру уже превысило 1 млн.