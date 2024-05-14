В эту дату отмечаются Радоница, День поминовения предков, День большого бодуна, День рождения вазелина.

Праздник 14 мая - Радоница, День поминовения предков, День большого бодуна, День рождения вазелина и День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. 14 мая - 134-й день года (135-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 231 день.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

Посмотрите, какой праздник 14 мая отмечают в разных уголках планеты:

День вежливости - США.

Желтый день - Южная Корея.

День памяти благоверной Тамары - Грузия.

День провозглашения Декларации о независимости - Израиль.

День инженера - Чили.

День рождения короля - Камбоджа.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - жители нашей страны отмечают День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

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Важные события в истории 14 мая

1607 - англичане основали своё первое постоянное поселение в Америке - Джеймстаун.

1796 - английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.

1878 - название "вазелин" запатентовано как торговая марка. Это средство изобрёл эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.

1900 - в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.

1904 - в Сент-Луисе (США) открываются III Летние Олимпийские игры.

1948 - провозглашение независимости государства Израиль.

1954 - в Гааге государствами, входящими в ООН, принята "Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

1971 - Pink Floyd выпустили сборник ранних синглов "Relics".

Какой сегодня церковный праздник 14 мая

По новому стилю православные верующие отмечают религиозное событие 14 мая - праздник под названием "День памяти мученика Максима". По старому стилю христиане встречают Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Нeчaяннaя Ρaдocть" и Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Цapeвoкoкшaйcкaя "Миpoнocицкaя".

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 14 мая

Старинные приметы на сегодня гласят, что в эту дату можно и нужно работать на земле - любые растения дадут хороший урожай. Наши предки 14 мая ступали левой ногой на свежеспаханную землю - если так сделать, то можно привлечь достаток и благополучие в дом.

Народные приметы о погоде 14 мая:

облачно в этот день - зима будет ранней и морозной;

ясная погода 14 мая - таким же окажется и лето;

собаки роют землю и едят траву - к дождю;

летает много бабочек - наступят жаркие дни.

Приметы запрещают 14 мая сажать и пересаживать растения, если нарушить запрет, то скоро они погибнут. Также нельзя лениться, иначе будете нуждаться в деньгах осенью. В эту дату не стоит жаловаться на жизнь, огорчаться, сплетничать и желать другим людям зла.

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